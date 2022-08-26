最新產品資訊
Sino Biological | 2022-2023年最新流感疫苗株蛋白
Sino Biological | 2022-2023年最新流感疫苗株蛋白
世界衛生組織WHO已發佈2022-2023年流感疫苗組合，依照比對發現有三種疫苗株是最新的，有三種疫苗株則無變化。 Sino Biological 無論是之前的或者最新的疫苗株HA、NA、NP蛋白皆可以提供，協助流感疫苗、藥物、快篩試劑等產品開發。
-
Influenza B (B/Austria/1359417/2021) / HA Protein
40862-V08H
Elabscience | 一步式TUNEL原位凋亡檢測試劑
Elabscience | 一步式TUNEL原位凋亡檢測試劑
Elabscience推出新品 One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit額外提供脫蠟液，脫蠟僅需30分鐘。脫蠟的步驟對於石蠟切片染色極為重要，傳統脫蠟法步驟非常多，操作時間也久，而Elabscience所提供的脫蠟液效果非常好，也可以用在HE和IHC的染色上。
-
One-Step In Situ TUNEL Apoptosis Kit (Green, FITC)
E-CK-A320
ACRO | Fc receptor 蛋白
ACRO | Fc receptor 蛋白
ACROBiosystems 提供全面的重組 Fc 受體蛋白，包括常見的突變蛋白，以加快您的抗體藥物開發。
-
Biotinylated Human FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein
FCM-H82W4
ichor.bio | 生物相似藥(Biosimilars)系列
ichor.bio | 生物相似藥(Biosimilars)系列
隨著時間的推進，許多具有專利的大分子蛋白藥物紛紛到期，因此有越來越多廠商投入開發生物相似藥。在研究的領域中，亞旭所代理的Ichorbio能以最快的速度提供生物相似藥，並在2022年開始提供超過一百多種的cGMP等級的研究生物相似藥，能成為您實驗最堅強的後盾。
antibodies-online | 適用於COVID-19研究的動物模型系列產品
antibodies-online | 適用於COVID-19研究的動物模型系列產品
動物模型通常支持檢查抗病毒藥物和疫苗功效的研究，但並非每種模型都適合每個科學問題。我們可以從過去的冠狀病毒研究中學習並參考現有研究。對於SARS-CoV-2 / COVID-19，《科學》雜誌上的最新評論表明，非人類靈長類，貓以及雪貂和倉鼠是最合適的動物模型。
CELLERO | 自身免疫家族中的所有抗原特異性T細胞
CELLERO | 自身免疫家族中的所有抗原特異性T細胞
我們專有的與自身免疫性疾病相關的抗原特異性T細胞係可幫助您在重點領域中開發新療法和新療法。請在下面查看我們當前的自身免疫抗原特異性T細胞列表。
如果您正在研究某種自身免疫性疾病，請與我們聯繫，為您的研究開發訂製細胞株。
NEWS & EVENT 最新消息
- [最新消息] Sino Biological | IFN-γ: 癌症免疫的關鍵角色
- [最新消息] Creative Diagnostics | 腺病毒抗體對用於抗原檢測
- [最新消息] Sino Biological | IL-7: T細胞和B細胞發育的調節劑
- [最新消息] Abbiotec | 適用於各種應用的Human IgE和二抗
- [最新消息] Elabscience | 細胞培養相關試劑一應俱全
- [最新消息] CUSABIO | 熱門病毒相關ELISA試劑
HOT SALES ! 促銷資訊
- Sino Biological | 年中快閃促銷 送Apple等多樣好禮
- Elabscience | 熱門500項ELISA系列產品均一價$9900
- Elabscience | 細胞產品重開張 爆買+1+1再加1
- Sino Biological | 細胞因子申請免費試用
- FineTest | 精選產品買一送一
- Sino Biological | 買蛋白、cDNA產品滿額贈好禮
Products！最新&推薦產品
- Taq DNA Polymerase Master Mix RED
- Fatty Acid Oxidation Assay Kit
- cfPure® MAX Cell-Free DNA Extraction Kit
- Corning® Matrigel® Matrix
- Rabbit Anti-Lysozyme monoclonal antibody, clone TU61-13
- Anti Iba1, Rabbit, SPICA DyeTM 568-conjugated
- Anti Iba1, Rabbit, SPICA Dye™ 594-conjugated
- Rat Antidiuretic Hormone ELISA Kit
- ZNF143 293 Cell Lysate
- SFTPA2B 293 Cell Lysate
- CD3 zeta (Phospho-Tyr142) Antibody
ABOUT 關於亞旭
亞旭生物科技股份有限公司創立於2007年10月，是由一群熱情於工作的夥伴所組成，成員經過嚴格的訓練，本著對生物科技在學術界及產業界的專業、積極 、熱忱及絕對負責的精神。
從成立到現在，我們持續秉持「產品至上、客戶第一」的經營理念，產品品質為我們慎選代理廠牌的首要條件，我們深信唯有提供優良的產品及專業、快速的服務，才能建立良好的企業信譽。VIEW MORE